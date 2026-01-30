Noah Centineo jest już Johnem Rambo. Rozpoczęto prace na planie filmu Jalmari Helandera 0

Zdjęcia do filmu "John Rambo" produkowanego przez Lionsgate oficjalnie się rozpoczęły. Ekipa znajduje się w Tajlandii. Projekt będzie prequelem legendarnej franczyzy.

Wczytywanie... kadr z filmu "Rambo: Pierwsza krew"

Noah Centineo wciela się w młodego Johna Rambo, który bierze udział w wojnie rozgrywającej się na terenie Wietnamu. Akcja ma miejsce na wiele lat przed wydarzeniami z filmu Rambo: Pierwsza krew. Film ma na celu głębokie zagłębienie się w korzenie i doświadczenia, które ukształtowały jedną z najbardziej trwałych i złożonych postaci na dużym ekranie.

Reżyser Sisu, Jalmari Helander, stoi za kamerą pracując na podstawie scenariusza Rory'ego Hainesa i Sohraba Noshirvaniego. W swoim oświadczeniu Helander tak mówi o tworzonej przez siebie postaci:

To Rambo surowy i prawdziwy – historia przetrwania o wytrwałości i utraconej niewinności.

Poniżej wpis o rozpoczęciu produkcji z oficjalnego konta filmu na portalu X.

W obsadzie Johna Rambo znajdują się także Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White oraz Tayme Thapthimthong. Zdjęcia odbędą się na terenie całej Tajlandii, w tym w Bangkoku, Krabi, Phang Nga i Kanchanaburi.

Powstający film to pierwsza w historii produkcja z uniwersum "Rambo", w której tytułowego bohatera nie zagra Sylvester Stallone.

