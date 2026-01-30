Komediowa seria "Człowieku, to jest Floryda" dostaje odnowienie na 3. sezon 0

HBO podjęło decyzję co do przyszłości komediowej antologii Człowieku, to jest Floryda. Popularny serial otrzymał zielone światło na realizację 3. sezonu. Według udostępnionych danych, produkcja ta jest jedną z najpopularniejszych komediowych tej stacji.

Człowieku, to jest Floryda to antologia komediowa Marka Herwicka i Jeffa Tomsica. Serial miał swoją premierę w 2024 roku i oparty jest na australijskim projekcie True Story with Hamish & Andy. Produkcja przedstawia najdziwniejsze historie z Florydy, odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.

W pierwszym sezonie programu wystąpiły gwiazdy takie jak Betsy Sodaro, Anna Faris, Mary Elizabeth Ellis, Jon Gries, Sam Richardson, Simon Rex i Randall Park. W drugiej serii pojawili sie zaś m.in. Jeremy Renner, Adam DeVine, Edi Patterson, Tiffany Haddish, Haley Joel Osment, Kreischer, Nick Swardson i Johnny Knoxville.

Jak dotąd nie podano informacji o obsadzie trzeciego sezonu serialu. Nie znana jest także jego data premiery. Jednak każdy z pierwszych dwóch sezonów miał premierę jesienią i liczył sześć odcinków, co daje lekkie wyobrażenie o tym ilu odcinków i mniej więcej kiedy możemy się spodziewać.

Źrodło: ComingSoon