"Szybcy i wściekli 11" z datą premiery i oficjalnym tytułem

Jedenasta już część popularnej serii Szybcy i wściekli otrzymała od Universal Pictures oficjalny tytuł. Studio wpisało również produkcję w swój harmonogram premier.

kadr z filmu "Szybcy i wściekli 10"

Informację do publicznej wiadomości przekazał Vin Diesel, aktor od początku wcielający się w serii w Dominica Toretto. Fast & Furious 11 będzie nosić tytuł Fast Forever. Film trafi do kin 17 marca 2028 roku.

Oto co Diesel napisał w poście, który zawiera zdjęcie jego i Paula Walkera z pierwszego filmu Szybcy i wściekli:

Nikt nie mówił, że droga będzie łatwa… Ale jest nasza. To coś co Nas zdefiniowało i stało się naszym dziedzictwem… A dziedzictwo… trwa wiecznie.

Można bezpiecznie założyć, że wielu członków obsady Szybcy i wściekli 10 powróci do Fast Forever, choć na razie jedynym pewnym aktorem, który pojawi się w XI filmie jest Diesel. Fabuła filmu również nie została na razie ujawniona, ani to kto stanie za kamerą.

W obsadzie Szybcy i wściekli 10 znajdują się m.in. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Nathalie Emmanuel, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Helen Mirren, Brie Larson, Jason Statham, Jason Momoa, Charlize Theron, Gal Gadot oraz Dwayne Johnson.

Ostatni film z serii wyszedł w 2023 roku i opowiadał o zmaganiach Dominica Toretto i jego rodziny z Dante Reyesem, najgroźniejszym przestępcom z jakim dotychczas mieli do czynienia. Kieruje nim zemsta za śmierć ojca, brazylijskiego mafiosa.

Źrodło: Instagram