James Wan wraca do "Piły" i chce powrotu do korzeni serii 0

Pół roku po tym jak kasową serię horrorów Piła przejęło studio Blumhouse, James Wan, twórca pierwszego filmu, powraca do franczyzy. Filmowiec zapowiada wielki powrót do korzeni.

Co jeszcze ciekawsze z Wanem przy jedenastej odsłonie serii pracować będzie Leigh Whannell. Duet ten odpowiada właśnie za pierwszą Piłę.

Mogę tylko powiedzieć . . . zrobimy jeden. Zrobimy jeden. Nie chcę za dużo mówić. To jeszcze bardzo wczesny czas. Chcemy powrócić do ducha oryginalnego filmu. Chcemy być świadomi i szanować to, czego fani dowiedzieli się o charakterze całej franczyzy. Wiemy, że uniwersum to jest lubiane, ale zdecydowanie chcemy wrócić do ducha pierwszego filmu. Chcemy zrobić kolejny straszny film z serii "Saw" powiedział Wan.

Obecnie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych potwierdzeń od studia Blumhouse. Nie wiemy jaka będzie fabuła jedenastej odsłony, ani kto napisze scenariusz. Tym samym możemy sądzić, że projekt jest na razie w bardzo wczesnej fazie i jego premiery z pewnością nie doczekamy się wcześniej niż za około 2 lata.

Franczyza "Piła" skupia się na ikonicznej postaci Tobina Bella, Jigsawie, seryjnym mordercy, który stosuje brutalnie skomplikowane testy psychologiczne i tortury, aby ukarać swoje ofiary. Obecnie łączny światowy przychód brutto całej serii przekracza 1 miliard dolarów. Na ten moment ostatnią odsłoną jest Piła X mająca swą premierę w 2023 roku.

Myślicie, że powrót tego duetu wyniesie serię z powrotem na wyżyny?

Źrodło: ComingSoon