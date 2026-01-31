"American Pie 5" coraz bliżej? Jason Biggs zdradza, czy wróci jako Jim 0

Jason Biggs na zawsze zapisał się w historii popkultury jako Jim z American Pie. Choć od premiery pierwszego filmu minęło już ponad 25 lat, temat piątej części wciąż wraca jak bumerang. Teraz aktor postanowił w końcu powiedzieć wprost, czy… jeszcze raz zjadłby tę słynną szarlotkę.

W rozmowie udzielonej przy okazji promocji jego nowego filmu Untitled Home Invasion Romance, Biggs został zapytany o ewentualny powrót do kultowej serii. Odpowiedź? Zaskakująco entuzjastyczna.

Tak, zdecydowanie. Bardzo bym chciał. Co więcej, Biggs nie ogranicza się jedynie do roli aktorskiej. Chętnie zagrałby w American Pie 5, a nawet… wyreżyserował nową odsłonę. Uwielbiam pracować z tymi ludźmi, uwielbiam grać Jima. I uwielbiam pieniądze. Nie oszukujmy się, ten nowy film nie zaprowadzi mnie do banku. – przyznał bez wahania aktor

Aktor podkreślił też, że reżyseria dużej, studyjnej komedii byłaby dla niego ogromnym krokiem naprzód. Choć przyznał, że na razie nikt oficjalnie się z nim nie kontaktował, pomysł American Pie 5 od dawna siedzi mu w głowie.

Seria American Pie zadebiutowała w 1999 roku i szybko stała się jednym z największych fenomenów komedii młodzieżowych. W obsadzie – obok Biggsa – znaleźli się m.in. Alyson Hannigan, Seann William Scott, Chris Klein, Shannon Elizabeth i niezastąpiony Eugene Levy. Ostatnia główna część, American Pie: Zjazd absolwentów, trafiła do kin w 2012 roku.

