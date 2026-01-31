"To: Witajcie w Derry": ujawniono czemu HBO nie zamówiło jeszcze 2. sezonu 0

Fani uniwersum To mogą odetchnąć z ulgą. Choć HBO wciąż oficjalnie nie zamówiło 2. sezonu To: Witajcie w Derry, najnowsza aktualizacja uspokaja: serial absolutnie nie jest zagrożony.

Prezes HBO, Casey Bloys, odniósł się do krążących spekulacji i jasno uciął plotki o rzekomym zawieszeniu produkcji. Jak podkreślił, brak decyzji o kolejnym sezonie nie wynika z problemów, a wręcz przeciwnie – z troski o jakość historii.

To w ogóle nie jest zawieszenie. Ani trochę. Serial był dla nas ogromnym sukcesem. Andy i Barbara Muschietti intensywnie pracują nad pomysłem na historię, którą naprawdę chcieliby opowiedzieć w kolejnym sezonie. Jeśli taki pomysł się pojawi – z przyjemnością zrobimy następny sezon – zapewnił Bloys.

Kluczowy problem? Brak literackiego pierwowzoru. W przeciwieństwie do pierwszego sezonu, inspirowanego powieścią Stephena Kinga, kontynuacja wymaga całkowicie nowej fabuły. Twórcy nie chcą iść na skróty – wolą poczekać, aż pojawi się pomysł, który ich naprawdę ekscytuje.

To czysta kreacja. Chcą mieć pewność, że opowiadają historię, która ma sens i energię – dodał Bloys.

To: Witajcie w Derry zadebiutowało w październiku 2025 roku i szybko stało się jednym z głośniejszych hitów HBO. Serial zbierał pochwały za klimat grozy, rozmach produkcyjny i aktorstwo, a Bill Skarsgård ponownie zachwycił widzów jako Pennywise. W obsadzie znaleźli się także m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar i Matilda Lawler.

Akcja serialu rozgrywa się w świecie znanym z To i rozszerza wizję zapoczątkowaną przez Andy’ego Muschiettiego w filmach. Sam Muschietti wyreżyserował cztery z dziewięciu odcinków pierwszego sezonu i – jak wszystko wskazuje – nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

