HBO ujawnia okno premiery 2. sezonu "Rycerza siedmiu królestw" 0

Choć Rycerz siedmiu królestw dopiero rozkręca się na HBO, fani świata Gry o tron już mogą zacierać ręce. Stacja właśnie zdradziła, kiedy możemy spodziewać się 2. sezonu – i wygląda na to, że Westeros zostanie z nami na dłużej.

W rozmowie prezes HBO Casey Bloys potwierdził, że 2. sezon serialu trafi na ekrany w przyszłym roku. Co więcej, produkcja ma mieć coroczny rytm emisji, co w dzisiejszych realiach wielkich seriali fantasy jest świetną wiadomością.

To będzie seria coroczna. Nie da się tego zrobić przy każdym tytule, ale tam, gdzie jest to możliwe kreatywnie, chcemy do tego wrócić – zapowiedział Bloys.

To jednak nie koniec dobrych wieści. HBO już teraz planuje 3. sezon, który ma powstać po zakończeniu prac nad drugim. Oznacza to, że przygody Dunka i Egga są długofalowym projektem, a nie jednorazowym eksperymentem.

Pojawiło się też pytanie, czy serial może wyjść poza materiał źródłowy. George R.R. Martin napisał dotąd tylko trzy nowele o Rycerzu Siedmiu Królestw, ale sam autor wielokrotnie wspominał o niewykorzystanych historiach z tego okresu. Bloys studzi jednak emocje – na takie decyzje jest jeszcze za wcześnie.

To byłaby rozmowa z showrunnerem Irą Parkerem i George’em. To możliwe, ale na razie skupiamy się na sezonie drugim i trzecim. Jeśli są kolejne historie, na pewno będzie o czym rozmawiać – wyjaśnił.

Rycerz siedmiu królestw jest obecnie emitowany na HBO i dostępny w serwisie HBO Max. Wszystko wskazuje na to, że serial ma szansę stać się najbardziej regularnie powracającą produkcją z uniwersum Gry o tron – ku ogromnej radości fanów spragnionych Westeros.

Źrodło: Deadline