"God of War" od Prime Video: aktor z gry ponownie wcieli się w kultową postać 0

Serialowy God of War od Prime Video nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło trzech nowych członków obsady, a jedna z decyzji szczególnie ucieszy fanów kultowej serii gier PlayStation.

Produkcja, oparta na legendarnej marce zapoczątkowanej w 2005 roku, opowie historię Kratosа i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż, by rozsypać prochy Faye – żony i matki. To jednak nie tylko mitologiczna wyprawa, ale też emocjonalna opowieść o ojcostwie, stracie i próbie bycia kimś lepszym – bogiem i człowiekiem jednocześnie.

Kto dołącza do obsady God of War?

Alastair Duncan, Jeff Gulka i Danny Woodburn.

Największą niespodzianką jest powrót Alastaira Duncana, który ponownie wcieli się w Mimira – dokładnie tę samą postać, którą podkładał głos w grach God of War i God of War Ragnarök. To ukłon w stronę graczy i wyraźny sygnał, że twórcy chcą zachować ducha oryginału.

Pozostali aktorzy zagrają uwielbianych przez fanów krasnoludzkich kowali: Jeff Gulka jako Sindri – genialny, neurotyczny i chorobliwie dbający o higienę mistrz rzemiosła, a Danny Woodburn jako Brok – jego gburowaty, wulgarny i absolutnie bezkompromisowy brat, znany z ciętego języka i przekleństw, które przeszły do legendy.

Za scenariusz i nadzór kreatywny odpowiada Ronald D. Moore, a pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye, laureat Emmy. Serial powstaje w Vancouver i znajduje się obecnie w fazie preprodukcji.

Co ważne – jeszcze przed premierą potwierdzono 2. sezon, co pokazuje, jak dużą wiarę Amazon pokłada w tej adaptacji.

Źrodło: ComingSoon