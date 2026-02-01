Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge! Aktor jest nie do poznania 0

Trwają już zdjęcia do świątecznego filmu Ti Westa z Johnnym Deppem w roli głównej. Aktor znany z wielu doskonałych i często ekscentrycznych ról tym razem wciela się w Ebenezera Scrooge’a w kolejnej adaptacji klasycznej opowieści Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu, na których Depp jest całkowicie nie do poznania.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ebenezer: A Christmas Carol"

Na poniższych fotografiach widzimy Deppa w pełnej charakteryzacji. Dopiero po chwilowym przyjrzeniu się można w rysach jego postaci dostrzec znanego aktora. Na dwóch ujęciach towarzyszy mu kobieta w bieli. Jest to prawdopodobnie jeden z duchów świąt.

Za reżyserię filmu Ebenezer: A Christmas Carol odpowiada Ti West, twórca trylogii grozy, na którą składa się X, Pearl i MaXXXine. Tym samym możemy sądzić, że powstająca adaptacja będzie mroczna i z nutą grozy.

West pracuje na scenariuszu Nathaniela Halperna. Obsadę uzupełniają Sam Claflin, Andrea Riseborough, Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Tramell Tillman i Charlie Murphy. Premiera filmu zaplanowana jest na 13 listopada 2026 roku.

Opowieść wigilijna to historia nieposiadającego żadnej empatii skąpca, dla którego liczy się tylko pomnażanie własnego majątku. W noc wigilijną nawiedzają go duchy świąt, które pokazują my sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Doznając innego obrazu tego co zapamiętał i pod wpływem przerażenia przyszłością, Scrooge zmienia się by walczyć o drugą szansę w życiu.

Filmem tym Johnny Depp powraca do łask Hollywood, które skreśliło go po aferze z jego byłą żoną Amber Heard.

Źrodło: X