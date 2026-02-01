Twórcy "Zakonnicy" i "Uciekaj!" szykują adaptację komiksu o egzorcyzmie w Białym Domu 0

Blumhouse i Atomic Monster właśnie ogłosiły rozwój pełnometrażowej adaptacji komiksu "The Exorcism at 1600 Penn", stworzonego i napisanego przez Hannah Rose May. To nie jest kolejna polityczna opowieść ani typowy horror – to nadprzyrodzony thriller, który zamienia najważniejszy adres w USA w pole bitwy między siłami dobra i zła.

Akcja rozgrywa się pod 1600 Pennsylvania Avenue – słynnym adresem Białego Domu – gdzie demoniczne siły zaczynają siać chaos, a świat balansuje na krawędzi globalnej konfrontacji i wojny. W centrum tego piekielnego wiru znajduje się pierwsza kobieta prezydent Stanów Zjednoczonych: nie tylko musi stawić czoła narastającym napięciom politycznym i mediom, ale także zadbać o swoich nastoletnich dzieci, próbując ocalić świat… i swoją rodzinę.

Komiks, opublikowany przez IDW Publishing, zachwyca ilustracjami Vanesy Del Rey, a do tej pory doczekał się już kontynuacji w postaci The Exorcism at Buckingham Palace.

Produkcją filmową zajmie się legendarny Jason Blum, a po stronie Blumhouse’a projekt nadzoruje Ryan Turek jako producent wykonawczy, wspólnie z samą Hannah Rose May i CEO IDW Publishing, Davidim Jonasem.

To, co od razu nas przyciągnęło w The Exorcism at 1600 Penn, to jego intensywna, wręcz paląca energia. Hannah stworzyła historię łączącą klasyczny horror o opętaniu z aktualnymi napięciami politycznymi w sposób odważny i głęboko ludzki. To dokładnie ten typ materiału, który chcemy przenosić na wielki ekran, rozszerzając granice współczesnego horroru – wyjawił Ryan Turek.

May to twórczyni znana z opowieści napędzanych silnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami – wcześniej stworzyła m.in. Rogues’ Gallery dla Image Comics i The Guy in the Chair dla Dark Horse.

Źrodło: Deadline