HBO ujawnia kiedy pożegnamy się z "Rodem smoka" — szczegóły już znane

Chociaż data premiery kolejnego sezonu wciąż pozostaje w tajemnicy, szefostwo stacji potwierdziło, że historia Rodu smoka ma swój naturalny kres — zgodny z planem opowiadania sagi Targaryenów.

Prezes i CEO HBO, Casey Bloys, został zapytany o przyszłość serialu po niedawnych zapowiedziach jego kontynuacji. Bloys podkreślił, że od początku zamysłem twórców było wierne podążanie za historią rodu Targaryenów, tak jak została ona opisana w książkach i serial zakończy się na 4 sezonie.

Jeśli znasz książki, wiesz, jak Targaryenowie kończą swoją historię — i to daje naturalne zakończenie tej opowieści – powiedział Bloys.

Jednocześnie zapytany o możliwość niezwykle obszernego finału 4. sezonu, Bloys nie ujawnił szczegółów: producenci nadal pracują nad materiałem dla kolejnych sezonów, a ostateczna liczba odcinków finałowej części nadal nie jest znana.

Serial od początku budził ogromne zainteresowanie — zarówno swoją wysokobudżetową produkcją, jak i narracyjnymi decyzjami, które podzieliły fanów. W ostatnich miesiącach na jaw wyszły nawet publiczne zastrzeżenia samego George’a R.R. Martina wobec kierunku, w jakim poszła ekranizacja jego świata.

Obecnie HBO nie ujawniło jeszcze szczegółowej daty premiery kolejnego sezonu ani dalszych planów fabularnych — ale fani wiedzą już, że historia House of the Dragon zmierza ku zakończeniu.

Źrodło: Deadline