Iran uwięził autora scenariusza do Oscarowego hitu za sprzeciw wobec przywódcy kraju 0

Mehdi Mahmoudian, współautor scenariusza do nominowanego do Oscara dramatu To był zwykły przypadek, został w sobotę aresztowany w Teheranie przez irańskie władze po publicznym wystąpieniu przeciwko islamskiemu reżimowi — podaje Associated Press i inne źródła.

Mahmoudian został zatrzymany wraz z dwoma innymi sygnatariuszami — dziennikarką i działaczką Vida Rabbani oraz aktywistą Abdullahem Momenim — po podpisaniu 28 stycznia oświadczenia potępiającego działania najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, oraz brutalne tłumienie antyrządowych protestów.

Do tej pory nie ujawniono oficjalnych zarzutów ani szczegółów dotyczących podstaw prawnych zatrzymania.

Wśród 17 osób, które podpisały oświadczenie, był także sam reżyser i współscenarzysta To był zwykły przypadek, Jafar Panahi — obecnie przebywający w Europie i przygotowujący się do uroczystości związanych z Oscarami, które odbędą się 15 marca.

Wsparcie i osobiste wspomnienia od Jafara Panahiego

Panahi w opublikowanym oświadczeniu bardzo mocno wsparł aresztowanego kolegę. Opisał Mahmoudiana jako osobę wyjątkowo empatyczną i moralnie silną — kogoś, kto w więzieniu dbał o innych osadzonych, stając się cichym filarem, któremu więźniowie różnych przekonań ufali.

Reżyser przypomniał też ich wspólną pracę nad scenariuszem To był zwykły przypadek, w której doświadczenie Mahmoudiana z dziewięciu lat więzienia oraz jego działalność na rzecz praw człowieka pomagały dopracować dialogi i realistyczne detale życia za kratami.

Mehdi Mahmoudian to nie tylko działacz na rzecz praw człowieka i więzień sumienia; to świadek, słuchacz i rzadko spotykana moralna obecność — obecność, której brak odczuwa się natychmiast, zarówno wewnątrz murów więzienia, jak i poza nimi — napisał Panahi w swoim oświadczeniu.

Polityczny kontekst

Aresztowanie Mahmoudiana następuje w czasie nasilającego się w Iranie tłumienia protestów, które – według niektórych raportów – doprowadziło do tysięcy ofiar i dziesiątek tysięcy zatrzymań. Film To był zwykły przypadek, inspirowany doświadczeniami Panahiego z więzienia i kręcony w warunkach dużej niejawności w Iranie, zdobył szerokie uznanie krytyków i publiczności — zdobywając m.in. Złotą Palmę na festiwalu w Cannes i nominacje do nagród Akademii.

Źrodło: Deadline