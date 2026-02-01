Tobey Maguire znów w kostiumie? Sam Raimi nie zamyka drzwi do "Spider-Man 4" 0

Prawie 20 lat po zakończeniu swojej kultowej trylogii o Spider-Manie, Sam Raimi znów daje fanom powód do ekscytacji. Reżyser przyznał, że nie wyklucza powrotu do świata Petera Parkera granego przez Tobeya Maguire’a — choć na razie nie ma konkretnych planów produkcyjnych.

Impulsem do nowych spekulacji stał się entuzjastyczny odbiór powrotu Maguire’a w hicie Spider-Man. Bez drogi do domu (2021). W filmie pojawili się także złoczyńcy znani z filmów Raimiego — Zielony Goblin (Willem Dafoe) oraz Doktor Octopus (Alfred Molina). Publiczność zareagowała euforycznie, co nie umknęło uwadze reżysera.

Myślę, że młodzi widzowie chcieliby go znowu zobaczyć — powiedział Raimi w rozmowie z Associated Press.

Marvel ma plan… ale drzwi nie są zamknięte

Raimi podkreślił jednak, że obecnie Marvel Studios z powodzeniem rozwija własną wersję Spider-Mana z Tomem Hollandem, silnie powiązaną z Avengers i szerszym uniwersum MCU.

Nie sądzę, żeby teraz miało sens przerywać tę świetną i udaną serię tylko po to, żebym mógł zrobić kolejnego Spider-Mana. Ale bardzo bym chciał. Ten dzień może nadejść — przyznał reżyser

To ostrożne, ale pełne nadziei stanowisko natychmiast rozgrzało fanów, którzy od lat marzą o domknięciu historii Petera Parkera z trylogii Raimiego. Przypomnijmy — jego filmy Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) i Spider-Man 3 (2007!) do dziś uznawane są za jedne z najważniejszych adaptacji komiksów w historii kina.

Raimi znów w formie

Choć czwarta część przygód Spider-Mana pozostaje w sferze marzeń, Raimi nie zwalnia tempa. Niedawno wrócił do Marvel Cinematic Universe jako reżyser Doktor Strange w multiwersum obłędu (2022). Teraz ponownie współpracuje z Rachel McAdams przy swoim najnowszym filmie Pomocy, który właśnie trafił do kin.

Źrodło: Deadline