"Ministranci" - Wiemy kiedy i gdzie festiwalowy hit trafi do streamingu

Film Ministranci — jedno z najgłośniejszych polskich dzieł ostatnich miesięcy — wkrótce trafi do streamingu!

Produkcja nagrodzona m.in. Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która już zachwyciła kinową publiczność, pojawi się na platformie Prime Video 26 lutego 2026 roku.

Hit kinowy teraz online

Od premiery kinowej w listopadzie 2025 roku Ministranci przyciągnęli przed ekrany ponad 300 000 widzów, zdobywając uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków. Teraz film będzie dostępny legalnie w ramach streamingu, co daje szansę dotarcia do jeszcze większej liczby fanów dobrego kina.

O czym jest film?

Reżyser Piotr Domalewski (Cicha noc, Hiacynt) opowiada historię grupy nastoletnich ministrantów z blokowiska, którzy — sfrustrowani obojętnością dorosłych i instytucji — postanawiają założyć podsłuch w konfesjonale, by samodzielnie naprawiać świat wokół siebie. Ich plan szybko przekształca się w niebezpieczną grę balansującą między dobrem a złem, okraszoną humorem i ostrością spojrzenia na współczesne społeczeństwo.

Nagrody i odbiór

Film zdobył serca krytyków i widzów na polskich festiwalach, a jego energia i prowokacyjna fabuła wywołały żywe dyskusje o granicach moralności i odpowiedzialności. W rolach głównych występują młodzi aktorzy — m.in. Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie, a w obsadzie są także znane nazwiska polskiego kina.

Źrodło: PrimeVideo