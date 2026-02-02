"Diabeł ubiera się u Prady 2" nadchodzi! Nowy zwiastun zapowiada wielki powrót Meryl Streep i Anne Hathaway 1

Po latach oczekiwania świat mody znów zapłonął! 20th Century Studios opublikowało właśnie pełny zwiastun filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, dając nam smak tego, co czeka w jednym z najbardziej wyczekiwanych sequeli sezonu.

Do kin produkcja trafi już 1 maja 2026 roku, a w obsadzie zobaczymy legendy oryginału: Anne Hathaway powraca jako Andy Sachs, Meryl Streep jako ikoniczna Miranda Priestly, Emily Blunt jako Emily Charlton i Stanley Tucci jako niezastąpiony Nigel Kipling — wszyscy w swoich pierwotnych rolach!

Akcja dzieje się prawie dwie dekady po wydarzeniach z pierwszej części. Trailer pokazuje, że Andy wraca do redakcji Runway Magazine, tym razem jako nowa Features Editor. I jak można się spodziewać — nie obywa się bez dramatów i błyskotliwych ripost:

To nie tylko nostalgia — trailer obiecuje powrót ostrego humoru, modowych potyczek i tej niepowtarzalnej atmosfery, która zrobiła z pierwszego filmu kultowy hit.

Reżyser David Frankel i scenarzystka Aline Brosh McKenna ponownie łączą siły, podobnie jak producentka Wendy Finerman. Do gwiazd oryginału dołączają Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, B.J. Novak, Conrad Ricamora i wielu innych, co sugeruje, że sequel pokaże Runway z jeszcze szerszej perspektywy.

W trailerze nie brakuje też muzycznych akcentów — otwiera go nuta Madonny Vogue, a pierwsze sceny przedstawiają redakcyjne kuluary pełne blasku, dramatu i… rollera emocji.

Źrodło: Deadline