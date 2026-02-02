R-ka nie pomogła — nowy film Jasona Stathama słabo startuje w kinach 1

Nowy thriller akcji Jasona Stathama, Samotnik, potknął się już na starcie w kinach, rozpalając dyskusje w Hollywood i wśród widzów o tym, co poszło nie tak. Po serii komercyjnych hitów w tym gatunku, najnowsza produkcja zaliczyła najgorsze otwarcie w karierze aktora od prawie dwóch dekad — i trzecie najsłabsze w ogóle.

Film trafił na ekrany 30 stycznia 2026, ale jego debiut nie spełnił oczekiwań nawet najwięksi optymiści. Według Box Office Mojo, Samotnik zarobił w pierwszy weekend w USA zaledwie 5,505,000 USD w 2 726 kinach, co dało mu dopiero 5. miejsce na krajowej liście weekendowej. Globalny wynik zatrzymał się na 13,005,000 USD, z czego 7,5 mln pochodziło z rynków międzynarodowych, a 42,3% wpływów generował rynek domowy.

To słabsze otwarcie jest szczególnie dotkliwe w kontekście kosztów produkcji — Samotnik powstał za około 50 milionów USD, co oznacza, że już na starcie ma trudną drogę do finansowego sukcesu.

Zestawienie z poprzednimi hitami Stathama

Dla porównania, jego dwie poprzednie produkcje osiągały znacznie lepsze wyniki:

Fachowiec otworzył się z około 15 mln USD i finalnie zarobił 89 mln USD na świecie przy budżecie 40 mln USD. Pszczelarz wystartował również z około 16 mln USD, a ostatecznie zgromadził 162 mln USD globalnie, również przy 40 mln budżetu.

Oznacza to, że Samotnik otworzył się na poziomie prawie trzykrotnie niższym niż oba poprzednie filmy — mimo większego budżetu i mocnego marketingu.

Co wiemy o filmie?

Shelter to 1 godzina i 47 minut akcji i napięcia, opowiadająca historię samotnika żyjącego na odległej szkockiej wyspie. Jego spokojne życie zostaje zachwiane, gdy ratuje dziewczynę wyrzuconą na brzeg — co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń i konfrontacji z własną przeszłością.

Co dalej?

Słabe otwarcie stawia pod znakiem zapytania zdolność jego do dogonienia finansowych sukcesów wcześniejszych filmów Stathama. Analitycy branżowi już spekulują, czy problem tkwi w: marketingu, zbyt dużej konkurencji kinowej, czy może widzowie po prostu przesycili się podobnymi projektami.

Jedno jest pewne — nawet twardy bohater jak Statham nie zawsze gwarantuje złote numery w box office.

