Pierwsze spojrzenie na spin-off "Stranger Things" — plakat zapowiada mroczny klimat

Netflix właśnie podgrzał atmosferę przed premierą nowego rozdziału z uniwersum Stranger Things. Platforma opublikowała pierwszy oficjalny plakat spin-offu Stranger Things: Tales from ’85, dając fanom pierwsze spojrzenie na animowaną serię, która zabierze nas z powrotem do mrocznego, nieprzewidywalnego świata Hawkins.

Plakat został udostępniony na oficjalnym koncie Netflix na X, a platforma zapowiedziała, że teaser pojawi się już w poniedziałek — co tylko podsyca ciekawość widzów.

Co wiemy o Tales from ’85?

Spin-off, opracowywany przez Erica Roblesa, rozgrywa się pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginalnego serialu, w Hawkins w roku 1985. Nowa opowieść ma rzucić światło na kolejne nadprzyrodzone zagrożenia, które dotykają miasteczko, łącząc elementy znane fanom z zupełnie nowymi potworami i tajemnicami.

Znane głosy, nowa energia

Animowana odsłona zgromadzi gwiazdorską obsadę aktorów głosowych, w tym: Brooklyn Davey Norstedt jako Eleven, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Elisha “EJ” Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will, Brett Gipson jako Hopper.

Dołączają do nich Odessa A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips w rolach, które pozostają póki co tajemnicą.

Twórcza ekipa i styl, jakiego nie widzieliśmy

Produkcją spin-offu zajmuje się Flying Bark Productions, a nad całym projektem czuwają m.in. bracia Dufferowie, Shawn Levy, Dan Cohen i Hilary Leavitt jako producenci wykonawczy.

Styl animacji inspirowany jest klasycznymi kreskówkami lat 80., z„większymi głowami i lalkowatymi twarzami oraz neonową, żywą paletą barw, które mają przywoływać ducha takich tytułów jak The Real Ghostbusters. Projekt obejmuje też przerażające, lovecraftowskie projekty stworów autorstwa Carlosa Huantego — wszystko w bardziej przystępnym, rodzinno-fantastycznym tonie.

Netflix potwierdził, że Stranger Things: Tales from ’85 trafi na platformę w 2026 roku jako entry-level Stranger Things — idealna brama do uniwersum zarówno dla nowych widzów, jak i długoletnich fanów.

Źrodło: ComicBook