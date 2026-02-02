Nowe potwory nadchodzą do Hawkins! Zobacz teaser animacji "Stranger Things: Opowieści z '85" 0

Netflix prezentuje obiecany pierwszy teaser animowanego serialu osadzonego w uniwersum Stranger Things. Zobaczcie materiał promujący Stranger Things: Opowieści z '85. Jak głosi oficjalne hasło: Po Drugiej Stronie coś przetrwało…

Zaledwie miesiąc temu zakończył się największy serialowy hit Netflixa, którego finał wzbudził wiele skrajnych emocji, a już możemy wrócić do Hawkins. Animowana seria zabiera Nas z powrotem do świata mrocznego, nieprzewidywalnego i pełnego potworów z innych wymiarów.

Spin-off, opracowany przez Erica Roblesa, rozgrywa się pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginalnego serialu, w Hawkins w roku 1985, w trakcie wyjątkowo surowej zimy. Nowa opowieść ma rzucić światło na kolejne nadprzyrodzone zagrożenia, które dotykają miasteczko, łącząc elementy znane fanom z zupełnie nowymi potworami i tajemnicami. Mamy tych samych nastoletnich bohaterów, jednak w całkowicie nowej historii.

Zimą 1985 roku śnieg pokrywa miasteczko, a okropności Upside Down wreszcie ustępują. Nasi bohaterowie Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max wrócili do normalnego życia pełnego D&D, bitew na śnieżki i spokojnych dni. Ale pod lodem obudziło się coś przerażającego. Czy to może pochodzić z Upside Down? Z głębi laboratorium Hawkins? A może z zupełnie innego miejsca? Nasi bohaterowie muszą ścigać się z czasem, by rozwiązać tę zagadkę i uratować Hawkins – brzmi oficjalny opis serialu.

Kiedy premiera?

Serial Stranger Things: Opowieści z ’85 zadebiutuje już tej wiosny, a dokładnie 23 kwietnia.

Źrodło: Netflix, Comingsoon