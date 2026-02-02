"Znajomi i sąsiedzi" z mocno przedwczesnym odnowieniem na 3. sezon 0

Znajomi i sąsiedzi, popularny serial Apple TV+ należący do gatunku czarnej komedii ma przed sobą świetlaną przyszłość. Streamer dał mu zielone światło na realizację 3. sezonu na dwa miesiące przed premierą drugiego.

kadr z serialu "Znajomi i sąsiedzi"

Serial na wspomnianej platformie zadebiutował w kwietniu 2025 roku. Drugi sezon trafi do streamingu 3 kwietnia tego roku. Tym samym możemy wnioskować, że trzeci zadebiutuje wraz z początkiem wiosny 2027.

Na ten moment Apple TV+ nie ujawniło jeszcze szczegółów fabuły trzeciej serii. Z pewnością jednak do roli głównej powróci Jon Hamm. Wciela się on w magnata finansowego, który w następstwie rozwodu i utraty pracy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, szybko jednak wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć. Odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.

Wraz z tą informacją w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu. Znajdziecie ją poniżej:

Co przydarzy się Andrew w 2. sezonie?

W nowych odcinkach Andrew Cooper nadal prowadzi życie nieprawdopodobnego podmiejskiego złodzieja, aż do momentu pojawienia się nowego sąsiada. Ten grozi ujawnieniem jego sekretów i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo.

Producentem wykonawczym i twórcą serialu jest Jonathan Tropper, który pełni także funkcję showrunnera. W drugim sezonie wystąpią Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan, a James Marsden dołącza do stałej obsady, niestety w nieujawnionej jak dotąd roli.

Źrodło: Apple TV+, Comingsoon