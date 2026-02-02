Jafaar Jackson jako Król Popu w zwiastunie biograficznego "Michaela" 0

Lionsgate i Universal Pictures ujawniły pełny zwiastun filmu Michael, nadchodzącej biografii piosenkarza Michaela Jacksona, niekwestionowanego króla muzyki pop. W legendę wciela się siostrzeniec gwiazdy – Jaafar Jackson.

Wczytywanie... kadr z filmu "Michael"

Reżyserem filmu jest Antoine Fuqua, a producentem Graham King, mający na swoim koncie doskonałe Bohemian Rhapsody. Scenariusz wyszedł zaś spod pióra Johna Logana. Stworzyli oni filmowe przedstawienie życia i dziedzictwa jednego z najbardziej wpływowych artystów, jakich świat kiedykolwiek znał.

Fabuła śledzi życie Michaela Jacksona poza muzyką, ukazując podróż od odkrycia jego niezwykłego talentu jako lidera Jackson Five, do wizjonerskiego artysty, którego twórcze ambicje napędzały nieustanne dążenie do stania się największym artystą estradowym na świecie. Film podkreśla zarówno jego życie poza sceną, jak i niektóre z najbardziej ikonicznych występów z wczesnej kariery solowej, dodając, że "tu zaczyna się jego historia".

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz wspomnianego Jafaara Jacksona, w tej biograficznej produkcji występują także Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate i Derek Luke.

Michael wejdzie na kinowe ekrany, również polskie, już 24 kwietnia 2026 roku. Dystrybucją zajmują się Tylko Hity.

Źrodło: Lionsgate