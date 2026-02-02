Gwiazdorska obsada remake’u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego 0

Psychologiczny horror Opętanie z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Żuławskiego doczeka się nowej wersji. Prace nad filmem "Possession" ogłoszono już w 2024 roku. Wiodącymi kandydatami do głównych ról są Callum Turner i Margaret Qualley.

Wczytywanie... Callum Turner, kadr z serialu "Wojna i pokój"

Gdy ogłoszone zostały prace nad filmem w 2024 roku to aktorem, który był najbliższym kandydatem do głównej roli męskiej był Robert Pattinson. Teraz jego rola ograniczyła się do bycia producentem. Aktor ma bowiem zbyt napięty harmonogram i występ w Possession okazał się już dla niego niemożliwy.

Za scenariusz remake’u odpowiada Parker Finn, twórca horroru Uśmiechnij się, który stał się kinowym hitem. Finn stanie także za kamerą Possession. Produkcja powstaje dla studia Paramount. Zdjęcia rozpocząć mają się latem tego roku.

Fabuła Possession nie została dotychczas ujawniona. Oryginał opowiadał o Marku, który po powrocie ze służbowego wyjazdu zastaje swoją żonę w całkowitym emocjonalnym rozbiciu. Załamana psychicznie Anna żąda rozwodu i zostawiwszy męża i synka wyprowadza się. Mark podejrzewając, że to przez kochanka wynajmuje detektywa by ją śledził. To czego się dowiaduje przechodzi jego najśmielsze wyobrażenia. Tymczasem sam poznaje podobną do żony Helen.

Źrodło: PAP