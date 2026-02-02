AMC odsłania karty: "Szepty mroku" wracają z nowym sezonem i mroczniejszą historią 0

AMC zaprezentowało oficjalny zwiastun 4. sezonu Szeptów mroku, wysoko ocenianego kryminału, który od premiery w 2022 roku utrzymuje 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nowe odcinki zadebiutują w niedzielę, 15 lutego na antenie AMC oraz w serwisie AMC+.

Nadchodzący sezon skupi się na zaginięciu młodej dziewczyny z plemienia Nawaho. Śledztwo wyprowadzi porucznika Joe Leaphorna, Jima Chee i Bernadette Manuelito poza granice rezerwatu — aż do brutalnego świata Los Angeles lat 70. Bohaterowie staną do wyścigu z czasem, próbując ocalić nastolatkę przed obsesyjnym mordercą powiązanym ze zorganizowaną przestępczością.

Zwiastun zapowiada mroczniejszą, bardziej intensywną historię oraz galerię nowych postaci, które pojawią się na drodze funkcjonariuszy Navajo Tribal Police. W głównych rolach powracają Zahn McClarnon jako Joe Leaphorn, Kiowa Gordon jako Jim Chee, Jessica Matten jako Bernadette oraz Deanna Allison jako Emma. Do obsady dołączają m.in. Franka Potente, Titus Welliver i Chaske Spencer.

Serial został stworzony przez Grahama Rolanda na podstawie powieści Tony’ego Hillermana z serii o Leaphornie i Chee. W gronie producentów wykonawczych znajdują się także m.in. George R.R. Martin i Robert Redford. Wszystko wskazuje na to, że 4. sezon podniesie stawkę jeszcze wyżej, łącząc kryminalną intrygę z dusznym klimatem epoki.

Źrodło: ComingSoon