Meryl Streep jako nagradzana gwiazda muzyki — szykuje się wyjątkowa rola 0

Legendarny producent muzyczny Clive Davis oficjalnie potwierdził, że Meryl Streep wcieli się w Joni Mitchell w nowym filmie biograficznym w reżyserii Camerona Crowe’a. Informacja padła podczas dorocznej gali poprzedzającej rozdanie Grammy i tym samym ucięła miesiące spekulacji wokół projektu.

Crowe od lat pracuje nad filmem o życiu i twórczości jednej z najważniejszych artystek w historii muzyki. Jak sam wcześniej zapowiadał, nie będzie to klasyczna laurka, lecz intymna opowieść prowadzona z perspektywy samej Mitchell. Reżyser zdradził, że regularnie spotyka się z artystką, która dzieli się osobistymi wspomnieniami i udostępnia swoje archiwa — od kostiumów po instrumenty. Wszystko po to, by film był jak najbliżej prawdy jej życia.

Według wcześniejszych doniesień młodszą wersję Mitchell ma zagrać Anya Taylor-Joy, co zapowiada przekrojową historię obejmującą różne etapy kariery ikony folk-rocka. Mitchell to autorka takich klasyków jak Both Sides, Now, Big Yellow Taxi czy Blue, a jej wpływ na kolejne pokolenia muzyków trudno przecenić.

Dla Streep będzie to kolejna muzyczna rola w dorobku, ale wszystko wskazuje na to, że jedna z najbardziej wymagających — portret artystki nie tylko utalentowanej, ale też bezkompromisowej i wymykającej się schematom. Co ciekawe, wiadomość o nowym filmie pojawia się tuż przed powrotem aktorki jako Miranda Priestly w Diabeł ubiera się u Prady 2, którego pierwszy zwiastun właśnie trafił do sieci. Zapowiada się więc intensywny czas dla jednej z największych gwiazd kina.

Źrodło: Rolling Stone