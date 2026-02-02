"Love Story": zwiastun serialu o tragicznym romansie JFK Jr. i Carolyn Bessette 0

FX zaprezentowało oficjalny zwiastun limitowanego serialu Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, który opowie o jednym z najbardziej fascynujących i tragicznych związków lat 90.

Wczytywanie...

Produkcja przybliży burzliwą relację Johna F. Kennedy’ego Jr., syna prezydenta USA, oraz Carolyn Bessette — kobiety, która z branży mody trafiła w sam środek medialnego szaleństwa. W głównych rolach występują Paul Kelly jako JFK Jr. oraz Sarah Pidgeon jako Carolyn. Twórcy zapowiadają historię wielkiej miłości, która stała się narodową obsesją i została wystawiona na próbę przez nieustanną uwagę mediów.

Zwiastun pokazuje początki ich znajomości, błyskawiczne uczucie i rosnącą presję związaną z życiem u boku amerykańskiej rodziny królewskiej. Jedna z najmocniejszych kwestii pada z ust Carolyn: nie chodzi o to, czy chcę spędzić z tobą życie — tylko czy nadaję się do roli żony JFK Jr. Nad romansem od początku unosi się cień tragedii — para zginęła w katastrofie lotniczej w lipcu 1999 roku.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Grace Gummer jako Caroline Kennedy, Naomi Watts jako Jackie Kennedy Onassis oraz Alessandro Nivola w roli Calvina Kleina. Serial stworzył Connor Hines, inspirując się książką Elizabeth Beller, a w gronie producentów wykonawczych jest m.in. Ryan Murphy.

Premiera 12 lutego na FX. Serial będzie dostępny również na Hulu i Disney +.

Źrodło: Screen Rant