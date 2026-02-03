Nowy "Harry Potter" bez J.K. Rowling? Kulisy produkcji wychodzą na jaw 0

Wokół powstającego serialu Harry Potter od HBO nieustannie pojawiają się dyskusje — nie tylko o obsadzie czy wizji nowej adaptacji, ale także o osobie autorki książek, J.K. Rowling, która od lat pozostaje postacią budzącą silne kontrowersje ze względu na swoje publiczne wypowiedzi na temat osób transpłciowych.

Wczytywanie...

Teraz głos w sprawie zabrał jeden z głównych aktorów produkcji.

Podczas występu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie John Lithgow, który w serialu wcieli się w Albusa Dumbledore’a, został zapytany o to, jak odnajduje się w projekcie powiązanym z Rowling, biorąc pod uwagę jej publiczne stanowisko.

Traktuję ten temat i tę kwestię niezwykle poważnie. J.K. Rowling stworzyła niesamowity kanon literatury dla młodych ludzi, który na stałe wpisał się w świadomość społeczeństwa. Młodsi i starsi kochają Harry’ego Pottera. To historia o akceptacji, o dobru kontra złu, o życzliwości przeciw okrucieństwu. To wszystko jest bardzo głęboko odczuwalne — powiedział Lithgow

Chwilę później aktor przyznał jednak, że poglądy autorki stoją dla niego w sprzeczności z przesłaniem serii. Jednocześnie zaznaczył, że pisarka nie jest tak naprawdę zaangażowana w produkcję serialu.

Uważam za ironiczne i w pewnym sensie niewytłumaczalne, że Rowling wyraża takie poglądy. Czytałem o jej wypowiedziach, ale nigdy jej nie spotkałem. W tej produkcji właściwie nie bierze udziału. Ludzie, którzy adaptują Harry’ego Pottera na ośmioletni serial, są niezwykli. To właśnie z nimi chcę pracować – dodał aktor

Mimo deklarowanego braku bezpośredniego udziału Rowling w codziennych pracach nad serialem, część fanów wciąż wyraża w sieci wątpliwości, czy chce wspierać projekt, który — ze względu na prawa autorskie — i tak przyniesie jej finansowe korzyści.

Za nową adaptację odpowiada nagradzana Emmy producentka Francesca Gardiner, która jest także showrunnerką projektu. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również m.in. Mark Mylod, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts oraz wieloletni producent filmowej serii David Heyman.

W obsadzie, obok Lithgowa, zobaczymy m.in.: Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Araelę Stanton jako Hermionę Granger, Alastaira Stouta jako Rona Weasleya, Janet McTeer jako Minerwę McGonagall, Paapę Essiedu jako Severusa Snape’a, czy Nicka Frosta jako Rubeusa Hagrida.

Serial ma być wierniejszą książkom adaptacją i rozpisaną na wiele sezonów opowieścią o losach młodego czarodzieja. Premiera planowana jest na najbliższe lata, a projekt już teraz zapowiada się jako jedna z największych telewizyjnych produkcji dekady — zarówno pod względem skali, jak i towarzyszących mu emocji.

Źrodło: ComingSoon