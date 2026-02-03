"Jack Ryan" bez kontynuacji. Gwiazda przerywa milczenie 0

Plany rozbudowy telewizyjnego uniwersum Jacka Ryana napotkały poważną przeszkodę. Wyczekiwany spin-off z Domingo Dingiem Chavezem w roli głównej — postacią graną przez Michaela Peñę — najprawdopodobniej został skasowany. Teraz sam aktor zdradził, co mogło stać za tą decyzją.

Postać Cháveza zadebiutowała w czwartym i finałowym sezonie serialu Tom Clancy’s Jack Ryan i szybko zdobyła sympatię widzów. Plan był jasny: Ding miał stanąć na czele własnej produkcji skupionej na elitarnej jednostce Rainbow. Projekt wydawał się niemal pewniakiem — aż do momentu, gdy wszystko ucichło.

W rozmowie Michael Peña przyznał, że główną przeszkodą okazały się kwestie praw do postaci.

Myślałem, że zaczniemy zdjęcia rok wcześniej. Okazało się jednak, że trwała walka o prawa do tej postaci. Ludzie bardzo tego chcieli i wydaje mi się, że to też stworzyło problem — wyjaśnił aktor

Peña powiązał również anulowanie serialu z inną adaptacją prozy Toma Clancy’ego — filmem Bez skrupułów Toma Clancy'ego z 2021 roku, w którym Michael B. Jordan wcielił się w Johna Clarka. Produkcja pierwotnie miała trafić do kin, ale ostatecznie zadebiutowała na Prime Video.

Myślę, że były też inne problemy, bo Bez skrupułów miał być w kinach, a potem wrzucili go na streaming. Wydaje mi się, że w grę wchodziły jakieś kwestie finansowe, podkreślając jednak, że to jedynie jego przypuszczenia. Kto wie? Nic z tego nie jest potwierdzone. Ale byłem naprawdę zaskoczony, zwłaszcza że ta postać została tak dobrze przyjęta, a spin-off nie powstał — stwierdził Peña

Sytuację może dodatkowo komplikować planowana kontynuacja filmowa zatytułowana Rainbow Six. Za kamerą ma stanąć reżyser serii John Wick, Chad Stahelski. Dwa równoległe projekty — film i serial — skupione na tej samej elitarnej jednostce mogłyby wprowadzić chaos wśród widzów. Niewykluczone więc, że Amazon postawił na wersję kinową (choć i o niej od dawna jest cicho).

Na ten moment wygląda na to, że telewizyjna misja Dinga Cháveza została przerwana, zanim na dobre się zaczęła. A szkoda — bo wszystko wskazywało na to, że Rainbow mogło być kolejnym dużym hitem w świecie Toma Clancy’ego.

Źrodło: ScreenRant