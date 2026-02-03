"Piekło kobiet" - data premiery i pierwszy teaser polskiego serialu HBO 0

Już na początku marca w serwisie HBO Max zadebiutuje polski serial Piekło kobiet. Obraz ten ukaże świat lat 30. XX wieku, w którym kobiety musiały walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. Zadebiutował pierwszy teaser promujący serial. Poznaliśmy także datę premiery.

Wczytywanie... Agata Turkot, serial "Piekło kobiet"

Piekło kobiet zadebiutuje 6 marca na platformie HBO Max. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Kogo zobaczymy na ekranie?

Obsada Piekła kobiet prezentuje się wybornie. W serialu występują Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski, Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska.

Serial powstaje dla platformy HBO Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska. Reżyserką jest Anna Maliszewska. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl