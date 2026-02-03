Zwiastun "In the Blink of an Eye", filmu sci fi od reżysera disneyowskich animacji Andrew Stantona 0

kadr z filmu "In the Blink of an Eye"

Projekt ten jest pierwszym pełnometrażowym filmem Stantona od czasu Johna Cartera z 2012 roku. Potem Stanton zajął się pracą nad odcinkami seriali aktorskich. Jednak większość jego filmografii stanowią filmy animowane. In the Blink of an Eye całkowicie wyróżnia się swoim gatunkiem z dotychczasowego dorobku filmowca.

Na fabułę In the Blink of an Eye składają się trzy wątki rozgrywające się w odstępie tysięcy lat. Pierwszy przenosi widzów 45 tysięcy lat wstecz do początków ludzkości. Drugi wątek rozgrywa się w czasach współczesnych na terenie USA. Trzeci zaś wybiega w przyszłość aż o 200 lat i dotyczy podróży kosmicznej. Wątki te będą się przecinać.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie filmu znajdują się Rashida Jones, Kate McKinnon, Daveed Diggs, Jorge Vargas i Tanaya Beatty. Jared Ian Goldman i Colby Day pełnią funkcję producentów. Thomas Newman skomponował muzykę do filmu, który trwa zaledwie 94 minuty.

Film zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance. Niestety napływające stamtąd jego recenzje nie napawają optymizmem. Jeśli obraz okaże się klapą będzie to kolejna dotycząca aktorskiej produkcji porażka Stantona po Johnie Carterze.

In the Blink of an Eye ma zadebiutować na Hulu 27 lutego.

Źrodło: Dark Horizons