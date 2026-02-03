Zendaya i Robert Pattinson w zwiastunie komediodramatu "Drama" 0

A24 ujawniło pełny zwiastun komedii romantycznej Drama z laureatką Emmy Zendayą i Robertem Pattinsonem, gwiazdą Batmana.

Pattinson i Zendaya wcielają się w filmie w parę, która staje w obliczu kryzysu w dniach poprzedzających ślub. Ich niespodziewane odkrycia niweczą to, co jedno z nich myślało, że wie o drugim.

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

W obsadzie filmu znajdują się także Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates, Michael Abbott Jr., Sydney Lemmon, YaYa Gosseli i Peyton Jackson. Projekt został napisany i wyreżyserowany przez Kristoffera Borgliego, a producentami są Ari Aster i Lars Knudsen.

Film jest pierwszym z trzech pełnometrażowych filmów w tym roku, w których razem wystąpią Zendaya i Pattinson – pozostałe dwa to Odyseja Christophera Nolana oraz Diuna: Część trzecia Denisa Villeneuve'a.

Drama trafi do polskich kin 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: A24, Dark Horizons