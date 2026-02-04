To już oficjalne: będzie 2. sezon serialu "Miłość na lodzie" 0

Fani sportowych dramatów mogą otwierać szampana. Netflix oficjalnie ogłosił powstanie drugiego sezonu serialu Miłość na lodzie, który zadebiutował zaledwie miesiąc temu — i już stał się globalnym hitem.

Produkcja błyskawicznie wjechała do Top 10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa, a w tym tygodniu wspięła się aż na 3. miejsce zestawienia. Serial trafił też do pierwszej dziesiątki w 81 krajach i przekroczył 12 milionów wyświetleń.

Showrunner Jeff Norton nie krył wzruszenia po ogłoszeniu decyzji o kontynuacji. Serial powstał na podstawie powieści Jennifer Iacopelli o tym samym tytule.

Chciałem stworzyć historię o miłości, pokazując bohaterów mierzących się z wyjątkowo trudną drogą — zarówno w życiu, jak i w sporcie. To prawdziwy dar móc dalej rozwijać losy tych postaci w drugim sezonie z tak utalentowaną obsadą i wsparciem Netflixa oraz WildBrain. Fani na pewno będą zachwyceni, gdy zagłębimy się jeszcze bardziej w dwa trójkąty miłosne napędzające serial — romantyczny i rodzinny. Przed nami mnóstwo dramatu, zarówno na lodzie, jak i poza nim.

O czym jest Miłość na lodzie?

Serial śledzi losy trzech sióstr Russo, dziedziczek podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Główna bohaterka, 17-letnia Adriana, przygotowuje się do mistrzostw świata z nowym partnerem, Braydenem. Problem w tym, że wciąż coś czuje do swojej pierwszej miłości i byłego partnera z lodu — Freddiego.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Adriana i Brayden zaczynają udawać parę poza lodowiskiem, by zdobyć sponsora i uratować finansowo rodzinne lodowisko. Miłość, presja sportu i rodzinne napięcia tworzą mieszankę idealną na serialowy rollercoaster.

W serialu występują m.in. Madelyn Keys, Harmon Walsh, Alexandra Bealton, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Meredith Forlenza, Alice Malakhov, Niko Ceci oraz Millie Davis.

