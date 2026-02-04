Trzeci sezon "The Last of Us" z nowymi postaciami. Manny już obsadzony 0

Świat The Last of Us robi się jeszcze większy — i jeszcze bardziej niebezpieczny. Do obsady powstającego 3. sezonu hitu HBO dołączyło właśnie dwoje aktorów, którzy mogą solidnie namieszać w dalszej części historii.

Clea DuVall oraz Jorge Lendeborg Jr. oficjalnie zasilili szeregi serialu opartego na kultowej serii gier studia Naughty Dog. Choć data premiery nowego sezonu nie jest jeszcze znana, produkcja wyraźnie nabiera tempa.

Kim zagrają nowi aktorzy?

Clea DuVall wcieli się w członkinię Serafitów — tajemniczej i fanatycznej frakcji, która w uniwersum The Last of Us odgrywa wyjątkowo mroczną rolę. To zapowiedź, że w nowych odcinkach możemy jeszcze głębiej zanurzyć się w brutalne konflikty między ocalałymi społecznościami.

Z kolei Jorge Lendeborg Jr. przejmie rolę Manny’ego. Postać ta pojawiła się już w 2. sezonie, gdzie grał ją Danny Ramirez, jednak aktor nie mógł wrócić do roli z powodu konfliktów w harmonogramie.

Co wiemy o 3. sezonie?

Za sterami produkcji ponownie stoi Craig Mazin, współtwórca serialu wraz z Neilem Druckmannem. Ten drugi postanowił jednak wycofać się z dalszych prac nad projektem. W nowych odcinkach powrócą Bella Ramsey jako Ellie oraz Kaitlyn Dever jako Abby, co zapowiada dalszy ciąg emocjonalnie wyniszczającej historii znanej fanom gry.

Źrodło: Deadline