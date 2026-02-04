Godzilla i Kong kontra nowy Tytan w zwiastunie 2. sezonu "Monarch: Dziedzictwo potworów" 0

Nowy zwiastun drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów właśnie wylądował w sieci i jasno daje do zrozumienia, że MonsterVerse wchodzi na jeszcze wyższy poziom widowiska. Nadchodzące odcinki serialu Apple TV+ nie tylko ponownie wrzucą nas w sam środek globalnego chaosu wywołanego przez gigantyczne istoty, ale też przedstawią zupełnie nowe zagrożenie, które może przyćmić nawet Godzillę i Konga.

Trailer wprowadza tajemniczego Titana X, opisywanego jako żywy kataklizm. Gdy jego ogromna, bioluminescencyjna sylwetka wynurza się z oceanu, świat dosłownie zamiera. To nie jest kolejny potwór do kolekcji, lecz pradawna siła natury, której pochodzenie i cel pozostają zagadką. Jego pojawienie się wywoła efekt domina, łącząc dawne tajemnice z teraźniejszymi wydarzeniami i ponownie splatając losy bohaterów oraz ich przeciwników.

Drugi sezon ma kontynuować historię w momencie, gdy los organizacji Monarch i całej planety wisi na włosku. Akcja przeniesie widzów między innymi na Wyspę Czaszki, gdzie na światło dzienne wyjdą sekrety zdolne zmienić dotychczasowy układ sił. Relacje między postaciami jeszcze bardziej się skomplikują, a granice między rodziną, sojusznikami i wrogami zaczną się zacierać w obliczu nadciągającego tytanicznego zagrożenia.

W obsadzie ponownie zobaczymy Kurta Russella, Wyatta Russella, Annę Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta i Andersa Holma. W nowych odcinkach pojawią się także gościnnie m.in. Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper oraz Camilo Jiménez Varón. Za sterami serialu ponownie stoi showrunner Chris Black, który rozwija wątki znane fanom MonsterVerse, jednocześnie wprowadzając zupełnie nowe elementy mitologii.

Drugi sezon zadebiutuje na Apple TV+ 27 lutego 2026 roku, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień aż do finału zaplanowanego na 1 maja. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca odsłona będzie jeszcze bardziej epicka, mroczniejsza i pełna widowiskowych starć niż pierwsza.

Źrodło: ComicBook