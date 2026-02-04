Nowa postać w serialu "God of War" — poznaliśmy odtwórczynię żony Thora 0

Ekranizacja kultowej serii God of War od Prime Video nabiera rozpędu i właśnie dorzuciła do obsady kolejne głośne nazwisko. Po niedawnym ogłoszeniu, że w Kratosa wcieli się Ryan Hurst, przyszła pora na postać silnie związaną z nordycką mitologią.

Do serialu dołączyła Teresa Palmer. Aktorka zagra Phoebe/Sif, żonę Thora, określaną jako bogini rodziny. To sugeruje, że produkcja mocno zagłębi się w relacje między bogami oraz wątki emocjonalne, które w późniejszych odsłonach gry odgrywały ogromną rolę.

Palmer widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z serialu Księga czarownic, gdzie wcielała się w Dianę Bishop.

Sam serial ma opowiadać historię Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż, by rozsypać prochy żony i matki, Faye. W trakcie wyprawy Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak być lepszym człowiekiem. To emocjonalne serce historii, które łączy brutalny świat mitologii z bardzo osobistą opowieścią o rodzinie i odkupieniu.

Kratos, centralna postać całej franczyzy, to z urodzenia Spartanin, a z natury bóg. Wychowany w kulturze wojny, piął się po szczeblach wojskowej kariery, aż zawarł tragiczny pakt z Aresem, greckim bogiem wojny — decyzję, która na zawsze odmieniła jego los.

Za serial odpowiada Ronald D. Moore jako scenarzysta, showrunner i producent wykonawczy. Choć data premiery nie została jeszcze ujawniona, wiadomo już, że Prime Video planuje co najmniej dwa sezony. Wszystko wskazuje na to, że nordycka saga Kratosa szykuje się na epicką, ale też bardzo emocjonalną ekranową odsłonę.

Źrodło: Deadline