Matthew Rhys burmistrzem przeklętej wyspy - zobacz pierwszy teaser "Widow's Bay"

Apple TV prezentuje pierwszy teaser nadchodzącego serialu grozy z komediowym zabarwieniem Widow's Bay. W głównej roli Matthew Rhys, który wciela się w burmistrza podupadającego miasteczka na wyspie, którą jej przesądni mieszkańcy uważają za przeklętą.

Materiał daje Nam krótki wgląd w upiorne wyspiarskie otoczenie. Plany burmistrza, który zmaga się z trudami, by ożywić swoje miasto, przybierają mroczny obrót, gdy dawno pogrzebane legendy zaczynają się odradzać.

Akcja serialu rozgrywa się w z pozoru urokliwym miasteczku na wyspie 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii, gdzie nie ma wifi, a zasęg komórkowy jest niestabilny. Tom Loftis jest jego burmistrzem i desperacko próbuje odwrócić ożywić podupadającą społeczność. Miejscowi wierzą, że wyspa jest przeklęta. Tomowi wreszcie udaje się przyciągnąć na wyspę turystyów, jednak wtedy okazuje się, że mieszkańcy mieli rację i stare legendy odradzają się na nowo. Po dekadach spokoju stare historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by były prawdziwe, zaczynają się urzeczywistniać.

Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll i Dale Dickey dołączają do Rhysa w obsadzie serialu. Serial został stworzony i wyprodukowany przez Katie Dippold, a reżyserem i producentem wykonawczym jest Hiro Murai. Murai wyreżyserował pięć z dziesięciu odcinków. Twórcami pozostałych są Ti West, Sam Donovan i Andrew DeYoung. Rhys jest także producentem wykonawczym.

Widow’s Bay z pierwszym 10-odcinkowym sezonem zadebiutuje 29 kwietnia 2026 roku. Pojawią się wtedy pierwsze trzy odcinki, a kolejne epizody będą emitowane już pojedynczo w każdą środę do 17 czerwca.

Źrodło: Apple TV, Comingsoon