Anya Taylor-Joy w pierwszej zapowiedzi serialu "Lucky"

W sieci pojawił się pierwszy teaser oczekiwanego serialu Lucky z Anyą Taylor-Joy w głównej roli. Produkcja ta trafi na platformę Apple TV jako limitowana.

Apple TV wyznaczyło datę premiery serialu na 15 lipca 2026 roku. Wtedy zadebiutują pierwsze dwa odcinki, ale kolejne już pojedynczo będą ukzywac się co tydzień w każdą środę do 19 sierpnia. Serial adaptuje bestsellerową powieść Marissy Stapley o tym samym tytule. Jest to także najnowszy wybór z klubu książki Hello Sunshine Reese Witherspoon, który dostał ekranową adaptację.

W serialu Taylor-Joy gra kobietę, bystrą i utalentowaną oszustkę, która musi uciekać po nieudanym napadzie, podczas którego w grę wchodziły miliony dolarów. Lucky zostaje ścigana zarówno przez FBI, jak i jej niebezpieczną szefową Priscillę, graną przez Annette Bening. Stawka szybko rośnie, gdy Lucky walczy o przetrwanie w desperackiej ucieczce ku wolności.

Zapowiedź Lucky jest bardzo energiczna i gwałtowna, mamy wypadek samochodowy oraz przeskoki przez momenty opisane jako "okres złych decyzji przez dłuższy czas". Materiał zapowiada zdradę, niebezpieczeństwo i desperację, nadając ton napiętemu thrillerowi typu „zabawa w kotka i myszkę”.

Gwiazdorską obsadę uzupełniają Timothy Olyphant, który gra Johna, ojca młodej kobiety, Drew Starkey w roli męża Lucky, Aunjanue Ellis-Taylor jako agentka FBI Billie Rand, a także Clifton Collins Jr. i William Fichtner.

Źrodło: Apple TV, Comingsoon