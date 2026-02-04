Pierwsze zdjęcie i data premiery z "Mayday", filmu z Ryanem Reynoldsem i Marcinem Dorocińskim 0

Apple TV zaprezentował pierwsze zdjęcie z najnowszego projektu gwiazdy Deadpoola Ryana Reynoldsa. Nadchodząca produkcja to Mayday, komedia akcji, w której u boku hollywoodzkich gwiazd rolę złoczyńcy gra polski aktor Marcin Dorociński. Streamer podał także datę premiery filmu.

Mayday trafi do streamingu 4 września 2026 roku. Apple ogłosiło datę premiery filmu podczas dnia prasowego i potwierdziło ją na portalu X publikując przy okazji pierwsze zdjęcie.

Na fotografii widzimy Ryana Reynoldsa i Kenneth Branagh leżących razem na śniegu. Obaj wyglądają na wyczerpanych.

Reynolds wciela się w pilota marynarki USA, porucznika Troya "Assassina" Kelly’ego, który zostaje zestrzelony podczas tajnej misji w szczytowym okresie zimnej wojny na terytorium Rosji. Odnajduje go Nikołaj Ustinow (Branagh), były agent KGB z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury. Tych dwoje niespodziewanie tworzy nieprawdopodobny sojusz za liniami wroga. Dorociński wciela się zaś w rosyjskiego złoczyńcę, który pragnie dopaść Troya i Nikołaja.

Film jak zapowiada streamer łączy elementy akcji i komedii, podkreślając starcie i chemię między niepasującymi do siebie głównymi bohaterami w napiętym okresie zimnej wojny.

Obsadę uzupełniają Maria Bakalova i David Morse. John Francis Daley i Jonathan Goldstein wyreżyserowali, napisali i wyprodukowali Mayday.

Źrodło: Apple TV, Comingsoon