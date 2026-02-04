Keanu Reeves i Cameron Diaz w "Outcome" - pierwsze zdjęcia i data premiery 0

Apple TV ogłosiło datę premiery jednego z najbardziej wyczekiwanych oryginalnych filmów Outcome. W produkcji tej na ekranie spotykają się Keanu Reeves i Cameron Diaz. To jak duet ten prezentować będzie się w filmie możemy zobaczyć na pierwszych zdjęciach zaprezentowanych podczas dnia prasowego Apple w Santa Monica.

Film to poważny powrót reżysera i współgwiazdy Jonaha Hilla, który w ostatnich latach był w dużej mierze nieobecny w Hollywood. Opublikowane zdjęcia dają ekscytujący wgląd w świat filmu. Widzimy na nich Reevesa, Diaz, Hilla i Matta Bomera.

W Outcome Reeves gra Reef Hawka, uroczego hollywoodzkiego gwiazdora, którego starannie budowany wizerunek publiczny zostaje zagrożony, gdy ktoś grozi mu ujawnieniem kompromitującego go nagrania. Materiał ten grozi zniszczeniem jego kariery, zmuszając Reefa do konfrontacji z dawno pogrzebanymi błędami i osobistymi demonami.

Reefowi w oczyszczeniu swojego imienia pomagają wieloletni przyjaciele: Kyle (Diaz) i Xander (Bomer). Prosi on o pomoc także prawnika od spraw kryzysowych (Hill). Reef wyrusza w podróż w głąb siebie, zastanawiając sę komu mógł zajść za skórę. Pragnie naprawić krzywdy wobec tych osób, przy okazji mając nadzieję na odkrycie tożsamości szantażysty.

Scenariusz napisali Hill i Ezra Woods. Gwiazdorską obsadę uzupełniają Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox i David Spade.

Outcome na Apple TV zadebiutuje 10 kwietnia 2026 roku czyniąc produkcję jedną z głównych wiosennych premier platformy.

