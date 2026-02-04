Chris Pratt mentorem prześladowanego nastolatka w "Way of the Warrior Kid" - pierwsze zdjęcia i data premiery 0

Chris Pratt po "Strażnikach Galaktyki" i "Jurassic World" stanie się mentorem dla prześladowanego nastoletniego chłopca szkoląc go technikami z SEAL. Apple TV opublikował pierwsze oficjalne zdjęcia i zapowiedział premierę filmu Way of the Warrior Kid.

Wczytywanie... "Way of the Warrior Kid"

Za kamerą stanął McG. Film jest adaptacją bestsellerowej powieści "Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way" autorstwa byłego Navy SEAL-a Jocko Willinka.

Historia śledzi losy Marca, ucznia gimnazjum granego przez Jude'a Hilla, który zmaga się z prześladowaniem i czuje się w tyle w nauce, wychowaniu fizycznym i przyjaźniach. Gdy jego ranny wujek Jake, odznaczony Navy SEAL grany przez Chrisa Pratta, przyjeżdża do chłopca na wakacje wszystko się zmienia. Mężczyzna postanawia wziąć sprawy w swoje ręcę. Uruchamia "Operację Warrior Kid" – program inspirowany SEAL-ami, mający pomóc Marcowi zbudować pewność siebie i odporność.

Poniżej opublikowane fotografie dające pogląd na głównych bohaterów:

Linda Cardellini gra matkę Marca, Sarah. Obsadę uzupełniają Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell i Parker Young. Scenariusz napisał Will Staples.

Way of the Warrior Kid trafi na Apple TV+ 20 listopada 2026 roku.

Źrodło: Apple TV, Comingsoon