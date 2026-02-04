Kino Helios - Filmowe Poranki: "Bing, część 7" 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Bing, cz. 7". W niedzielę 08 lutego o godzinie 10:30. Tytułowy bohater, Strażak Sam, razem ze swoimi przyjaciółmi mieszka w urokliwym miasteczku Pontypandy. Bing jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Każda bajka zaczyna się typową dziecięcą czynnością, z którą muszą poradzić sobie bohaterowie. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

Zaprezentowany zostanie zestaw bajek:

Wypadek

Przedstawienie

To Charlie

Ratować Królisia-Tulisia

Książki

Skakanka

Amonit

