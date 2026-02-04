Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple TV+ prezentuje zwiastun serialu "Margo's Got Money Troubles" 0

Apple TV+ opublikowało oficjalny zwiastun nowego serialu "Margo's Got Money Troubles".

W obsadzie produkcji znaleźli się Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Thaddea Graham oraz Nicole Kidman, która pełni także funkcję producentki wykonawczej.

Serial jest adaptacją powieści Rufi Thorpe i został opisany jako familijny dramat z elementami komediowymi. Fabuła koncentruje się na Margo, młodej kobiecie, która porzuca studia i marzy o karierze pisarskiej. Bohaterka zostaje samotną matką, mierząc się jednocześnie z narastającymi problemami finansowymi i brakiem stabilnych źródeł dochodu. W obliczu coraz większych długów decyduje się wykorzystać media społecznościowe jako sposób na utrzymanie się na powierzchni.

Za projekt odpowiada David E. Kelley, twórca "Orłów z Bostonu" i showrunner "Wielkich kłamstewek", który pełni tu funkcje showrunnera, scenarzysty oraz producenta wykonawczego. Jest to jego druga współpraca z Apple TV+ po niedawnej adaptacji powieści Scotta Turowa "Uznany za niewinnego".

Reżyserią odcinka pilotażowego zajęła się Dearbhla Walsh, laureatka nagrody Emmy, która również dołączyła do zespołu producentów wykonawczych. Wśród pozostałych reżyserów znaleźli się Kate Herron oraz Alice Seabright.

Serial będzie liczył osiem odcinków. Premiera trzech pierwszych epizodów zaplanowana została na 15 kwietnia, a kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień do 20 maja.

Oto teaserowy zwiastun:

Źrodło: Apple TV+