Nancy Meyers wraca za kamerę! Gwiazdorska obsada w jej nowym filmie 0

Nowy film Nancy Meyers oficjalnie rusza z miejsca! Powstanie on dla Warner Bros., które przejęło projekt od Netflixa w 2023 roku. Będzie to pierwszy film reżyserowany przez Meyers od ponad dekady. Jej ostatnią pracą była komedia "Praktykant" (2015) z Anne Hathaway i Robertem De Niro.

Wcześniej ogłoszono, że w obsadzie są Penélope Cruz i Owen Wilson, jednak teraz do negocjacji dołączyli także Kieran Culkin, Jude Law oraz Emma Mackey.

Studio wyznaczyło kinową premierę na 25 grudnia 2027 roku. Tytuł filmu nie został jeszcze ujawniony, podobnie jak oficjalny opis fabuły i jak się okazuje, wszystkie krążące dotąd informacje na ten temat są nieprawdziwe.

Producentami projektu są Nancy Meyers oraz Ilona Herzberg, a funkcję producentki wykonawczej pełni Diana Pokorny. Scenariusz napisała sama Meyers.

Film był pierwotnie rozwijany w Netfliksie, gdzie w poprzedniej wersji do obsady przymierzani byli Scarlett Johansson, Adam Driver i Michael Fassbender. Budżet projektu szacowano wówczas na 130–150 mln dolarów, z czego około 80 mln miało przypadać na koszty kreatywne i kontraktowe. Platforma streamingowa ostatecznie zrezygnowała z realizacji. Warner Bros. przejęło projekt zaledwie dwa dni po jego anulowaniu i według źródeł realizuje go przy znacznie niższym budżecie.

Źrodło: Deadline