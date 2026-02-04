Darth Maul powraca! Zwiastun "Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz cienia" ujawnia mroczne sekrety Sithów 0

Pojawiła się polska zapowiedź serialu Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz cienia, który stawia Dartha Maula w samym centrum galaktycznego półświatka i wypełnia jedną z największych luk w jego historii.

Wczytywanie...

Nowa seria pokazuje, co dzieje się z Maulem po wydarzeniach z finału Wojen klonów. Po ucieczce podczas Rozkazu 66 dawny Sith znów jest wolny, ale jego przestępczy półświatek leży w gruzach, a rodzące się Imperium poluje zarówno na Jedi, jak i na niego. Mistrz cienia śledzi jego desperacką próbę odbudowy Shadow Collective i odzyskania wpływów w galaktycznym podziemiu.

Kluczowym miejscem akcji jest nowa planeta – Janix. To ogromna, rozwinięta metropolia zbudowana w kraterze, funkcjonująca poza bezpośrednią kontrolą Imperium. Miasto ma własne prawo, demokrację i siły porządkowe, ale pod elegancką powierzchnią tętni światem gangów, układów i czarnego rynku. Dla ambitnego lorda zbrodni to idealny teren, by znów sięgnąć po władzę.

Twórcy zapowiadają historię o manipulacji, przetrwaniu i powolnym powrocie do potęgi. Serial ma połączyć wątki z Wojen klonów z późniejszym występem Maula w filmie Han Solo, pokazując, jak stał się przywódcą Crimson Dawn. Nawet jeśli znamy jego ostateczny los, droga do niego zapowiada się mrocznie, brutalnie i fascynująco

Serial zadebiutuje 6 kwietnia na Disney+.

Źrodło: Disney