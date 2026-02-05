Alan Ritchson w zwiastunie filmu "Maszyna do zabijania" 0

Czy Netflix będzie miał nowy hit? W sieci zadebiutował zwiastun Maszyny do zabijania, filmu będącego typowym akcyjniakiem połączonym jednak z gatunkiem science fiction. W roli głównej Alan Ritchson, aktor znany z serialu Reacher.

Maszynę do zabijania wyreżyserował Patrick Hughes, który jak widać po zaprezentowanym materiale mocno postawił na ekranowe widowisko. Film otrzymał kategorię R za silną przemoc, makabryczne obrazy i wulgarny język.

Bohaterów poznajemy, gdy trwa ostatni etap selekcji do elitarnej jednostki amerykańskiej armii Rangerów. Ćwiczenia przeradzają się jednak w walkę o przetrwanie, gdy na żołnierzy spada nieznane i śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie. Nie do końca wiemy czym ono jest, w zwiastunie nazywane jest „niewyobrażalnym”. Ma to być jakiś przybysz z kosmosu, mechanoidalny o niezwykle zaawansowanej konstrukcji z planem na zabicie wszystkich.

Obsadę uzupełniają Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale i Daniel Webber. Scenariusz napisał Hughes we współpracy z Jamesem Beaufortem.

Całości surowego realizmu dodać ma fakt, że film kręcony był w prawdziwych plenerach, a dokładnie w australijskim stanie Wiktoria pod koniec 2024 roku.

Premiera Maszyny do zabijania na Netflix odbędzie się 6 marca 2026 roku.

