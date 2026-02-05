Rose Byrne walczy o sprawiedliwość w zwiastunie dramatu "Tow" 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun dramatu inspirowanego prawdziwą historią. Produkcja Tow zaprezentuje nierówną walkę o sprawiedliwość, która może przydarzyć się każdemu z Nas. W roli głównej Rose Byrne, aktorka znana z docenionego komediodramatu Mój syn Ezra.

Byrne wciela się w Amandę Ogle, bezdomną kobietę z Seattle, która mieszka w aucie Toyocie Camry. Jej świat wali się kiedy auto zostaje skradzione i odholowane. Nie dość, że straciła dach nad głową, to jeszcze od firmy holowniczej otrzymuje astronomiczny rachunek opiewający na kwotę ponad 21 tysięcy dolarów. Kobieta rozpoczyna wyczerpującą walkę prawną o odzyskanie samochodu, jednak obojętny na ludzkie cierpienie system jest nieugięty. Film przedstawia głęboko ludzką historię siły, determinacji i walki o godność kobiety, która ma naprawdę nie wielkie szanse na zwycięstwo. Amanda ujawnia wadliwy system i definiuje na nowo, co oznacza wytrwałość w obliczu przeciwności losu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Dominic Sessa, Demi Lovato, Ariana DeBose, Octavia Spencer, Simon Rex, Elsie Fisher i Corbin Bernsen. Stephanie Laing wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Jonathana Keasey'a i Branta Boivina.

Tow trafi do kin w USA 20 marca 2026 roku. Polska data premiery filmu nie została jeszcze podana. Dramat miał swoją światową premierę na festiwalu Tribeca w czerwcu 2025 roku, gdzie zebrał entuzjastyczne opinie.

