Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney szykuje serialową wersję "Eragona" 0

Walt Disney zlecił realizację nowej adaptacji kultowej serii książek młodzieżowych "Eragon" autorstwa Christophera Paoliniego, powierzając prowadzenie projektu Toddowi Harthanowi oraz Toddowi Helbingowi.

Produkcja powstaje w 20th Television, a za nadzór wykonawczy odpowiadają m.in. Harthan, Helbing, Bert Salke, Marc Webb, Rachel Moore i sam Christopher Paolini.

Serial opowie historię młodego chłopca imieniem Eragon, który odkrywa smocze jajo, z którego wykluwa się Saphira. Dzięki wsparciu mentora Brom, Eragon staje się pierwszym od ponad stu lat Jeźdźcem Smoków, ucząc się magii i stawiając czoła tyranicznemu królowi Galbatorixowi. Twórcy obiecują epicką opowieść o przyjaźni, magii i przeznaczeniu, czerpiąc inspirację z sukcesów innych adaptacji fantasy, jak seria "Percy Jackson i bogowie olimpijscy".

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza próba przeniesienia "Eragona" na ekran. W 2006 roku powstał film kinowy z Edwardem Speelersem, Rachel Weisz, Johnem Malkovichem i Jeremym Ironsem, który nie dosyć, że nie osiągnął sukcesu kasowego, to jeszcze został oceniony krytycznie przez widzów.

Nowa produkcja ma szansę naprawić reputację marki i lepiej oddać bogaty świat Alagaesii.

Źrodło: Variety