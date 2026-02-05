Teaser najbardziej wyczekiwanego filmu roku! Przed Wami "Lalka"! 0

Gigant Films i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa – spektakularnej superprodukcji, która już teraz określana jest mianem najbardziej gwiazdorskiego filmu w historii polskiego kina. Film trafi do kin 30 września 2026 roku, otwierając jesienny sezon filmowy i ma ogromne szanse stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dekady.

Wczytywanie...

Nowa "Lalka" to kino z rozmachem, gigantycznym budżetem i wizją, która przenosi widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji. Po zaprezentowanym na forum polskich kin w Gdyni zwiastunie już wiadomo, że produkcja to nie tylko gwiazdorski, ale także wizualny i narracyjny majstersztyk.

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i – jak zapowiada producent Radosław Drabik – oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie.

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego.

jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalski

Tak silnej obsady nie miał dotąd żaden polski film. W rolach głównych zobaczymy absolutny "dream team polskiego aktorstwa": Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

To dla nas zaszczyt wprowadzać "Lalkę" na wielki ekran. Wierzymy, że każde pokolenie potrzebuje swojej filmowej epopei – historii, która zachwyci rozmachem, porwie i na nowo zdefiniuje, czym może być polskie kino. Jesteśmy przekonani, że ta superprodukcja zapisze się w sercach widzów na długie lata.

mówi Dorota Eberhardt, Prezes Zarządu Kino Świat, dystrybutora filmu

Oto teaserowy zwiastun:

Źrodło: Kino Świat / informacja prasowa