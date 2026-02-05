Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nina Kiri w zwiastunie minimalistycznego horroru psychologicznego "Undertone"

A24 opublikowało drugi zwiastun horroru psychologicznego "Undertone", w którym główną rolę gra Nina Kiri, znana z serialu "Opowieść podręcznej". Film jest autorskim projektem kanadyjskiego twórcy Iana Tuasona, który odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię.

Fabuła koncentruje się na Evy, współprowadzącej popularny podcast paranormalny. Bohaterka pełni w nim rolę sceptyczki, w kontraście do wierzącego w zjawiska nadprzyrodzone partnera Justina. Po powrocie do rodzinnego domu, gdzie opiekuje się umierającą matką, Eva otrzymuje serię niepokojących nagrań dźwiękowych od małżeństwa doświadczającego niewytłumaczalnych zjawisk w swoim domu. Sprawa stopniowo wciąga ją w spiralę lęku i paranoi.

Co ciekawe Nina Kiri jest jedyną aktorką pojawiającą się na ekranie, natomiast pozostali bohaterowie funkcjonują wyłącznie w warstwie dźwiękowej. Swoich głosów użyczyli m.in. Adam DiMarco, Keana Lyn Bastidas, Jeff Yung, Sarah Beaudin oraz Brian Quintero.

Film miał swoją światową premierę podczas Fantasia Film Festival w 2025 roku, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków. A24 nabyło prawa do dystrybucji globalnej po rywalizacji kilku podmiotów.

Kinowa premiera została zaplanowana na 13 marca 2026 roku. Oto nowy zwiastun oraz plakat:

Źrodło: A24