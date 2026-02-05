Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Anya Chalotra i Stephen Dillane dołączają do kolejnego filmu z serii "Luther" 0

Anya Chalotra - "Wiedźmin"

Nowy film jest kontynuacją produkcji "Luther: Zmrok" z 2023 roku, która przedłużyła życie kultowego serialu BBC emitowanego w latach 2010–2019. Idris Elba ponownie wcieli się w Johna Luthera, bohatera uwikłanego w kolejne śledztwo dotyczące fali brutalnych, pozornie przypadkowych morderstw w Londynie. Luther zostaje potajemnie wezwany z powrotem do służby, mimo że zarówno przestępcy, jak i instytucje stojące po stronie prawa zdają się chcieć jego eliminacji.

Scenariusz ponownie napisał twórca serii Neil Cross. Do swoich ról powracają Ruth Wilson jako Alice Morgan oraz Dermot Crowley jako przełożony Luthera, Martin Schenk. Szczegóły dotyczące postaci granych przez nowych członków obsady pozostają na razie nieujawnione.

Za kamerą ponownie stanie Jamie Payne. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Biorąc pod uwagę harmonogram poprzedniej produkcji, której realizacja zakończyła się około 15 miesięcy przed premierą, można zakładać, że nowy "Luther" trafi na Netflixa najwcześniej pod koniec wiosny lub latem 2027 roku.

Źrodło: Deadline