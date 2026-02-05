"Szepty mroku" otrzymują zielone światło na kolejny sezon 0

Czwarty sezon Szeptów mroku zadebiutuje na AMC i AMC+ jeszcze w tym miesiącu. Stworzony przez Grahama Rolanda thriller psychologiczny, oparty na serii powieści Leaphorn & Chee autorstwa Tony’ego Hillermana, emitowany jest od 2022 roku. Tuż przed premierą fani serii otrzymali bardzo radosną wiadomość.

Szepty mroku oficjalnie otrzymały zamówienie na 5. sezon. Zdjęcia rozpoczną się w przyszłym miesiącu w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. Nowy sezon będzie liczył osiem godzinnych odcinków i zostanie wydany w 2027 roku.

Premiera 4. sezonu odbędzie się 15 lutego 2026 roku. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą następną niedzielę.

Nadchodzący sezon skupi się na zaginięciu młodej dziewczyny z plemienia Nawaho. Śledztwo wyprowadzi porucznika Joe Leaphorna, Jima Chee i Bernadette Manuelito poza granice rezerwatu — aż do brutalnego świata Los Angeles lat 70. Bohaterowie staną do wyścigu z czasem, próbując ocalić nastolatkę przed obsesyjnym mordercą powiązanym ze zorganizowaną przestępczością.

Oprócz Zahna McClarnona w roli porucznika Joe Leaphorna, w obsadzie znajdują się również Kiowa Gordon jako Jim Chee oraz Jessica Matten jako Bernadette Manuelito. Gościnnie w 4. sezonie wystąpią m.in. Franka Potente, Isabel DeRoy-Olson, Chaske Spencer, Luke Barnett i Titus Welliver.

Źrodło: AMC Networks