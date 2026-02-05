Guy Ritchie bierze na warsztat kultowego detektywa — zobacz trailer "Młodego Sherlocka" 0

Guy Ritchie przedstawia legendarną historię Sherlocka Holmesa w bezczelnej, pełnej akcji powieści kryminalnej, śledzącej wczesne losy kultowego detektywa. Zobaczcie nową zapowiedź serialu Młody Sherlock.

Wczytywanie...

Sherlock Holmes to zhańbiony młody człowiek – surowy, nieokiełznany i nieprzystosowany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsze śledztwo odsłania globalny spisek, prowadzący do spektakularnego starcia, które na zawsze odmieni jego życie. Akcja rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku i przenosi widzów także poza granice Anglii, ukazując buntownicze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Serial został napisany i produkowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a reżyserią zajmuje się Guy Ritchie. W tytułowej roli wystąpi Hero Fiennes Tiffin, a towarzyszą mu także Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons oraz Colin Firth.

Producentami wykonawczymi są Guy Ritchie, Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson, Harriet Creelman oraz Steve Thompson. Serial powstaje jako produkcja wytwórni Motive Pictures.

Premiera 4 marca na Prime.

Źrodło: PrimeVideo